NCAA》小球迷爬籃球架「救球」獲觀眾大喊MVP（影音）
2017/03/02 08:19
〔體育中心／綜合報導〕NCAA日前一場加州州立大學弗雷斯諾分校（Fresno State）對上樹城州立大學（boise State）的比賽，球不偏不倚卡在籃球架上，選手們遲遲無法把這顆球拿下，一名小球迷自告奮勇讓別人背在肩上後，爬上籃球架把籃球拿下來，獲得全場觀眾大喊「MVP」。
這場比賽是在美國時間2月28日，首節雙方打到剩下4分多鐘時，選手投籃卡在籃球架上，正好就好計時器的下方，由於該處很高、球又卡得很緊，選手們不管是丟球、還是拿長條物品，都無法將球弄下來。
這時一名小球迷坐在別人的肩上，爬上籃球架後，其他球員在下方扶著，小球迷順利將籃球「拔」下來，全場觀眾給予熱烈掌聲。最後這場比賽是由加州州立大學弗雷斯諾分校以74：67贏球。
相關新聞
- NBA》跌倒不要緊 暴龍前鋒躺在地上抄羅斯的球（影音）
- NBA》遭隊友撞擊膝蓋 杜蘭特因傷退場勇士頭大（影音）
- NBA》柯瑞三分陷低潮 沃爾19助攻率巫師賞勇士第10敗
- NBA》大號三分顏射對手 柯瑞弟砍29分率小牛退熱火（影音）
- NBA》詹皇感冒無礙 與厄文合砍49分宰公鹿
推薦新聞
-
經典賽》他壓制日本明星卻落選台灣隊 網友：最大遺珠2017/03/02 09:14
-
台日對抗賽》王柏融砲轟日本王牌 震撼藤浪晋太郎2017/03/02 08:07
-
籃網盼中止16連敗、騎士戰塞爾提克 今日賽事預告與轉播2017/03/02 07:27
-
以色列投手海 對台可能車輪戰2017/03/02 06:00
-
首爾高尺巨蛋 洋溢經典味2017/03/02 06:00