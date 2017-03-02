NCAA》小球迷爬籃球架「救球」獲觀眾大喊MVP（影音）

〔體育中心／綜合報導〕NCAA日前一場加州州立大學弗雷斯諾分校（Fresno State）對上樹城州立大學（boise State）的比賽，球不偏不倚卡在籃球架上，選手們遲遲無法把這顆球拿下，一名小球迷自告奮勇讓別人背在肩上後，爬上籃球架把籃球拿下來，獲得全場觀眾大喊「MVP」。

這場比賽是在美國時間2月28日，首節雙方打到剩下4分多鐘時，選手投籃卡在籃球架上，正好就好計時器的下方，由於該處很高、球又卡得很緊，選手們不管是丟球、還是拿長條物品，都無法將球弄下來。

這時一名小球迷坐在別人的肩上，爬上籃球架後，其他球員在下方扶著，小球迷順利將籃球「拔」下來，全場觀眾給予熱烈掌聲。最後這場比賽是由加州州立大學弗雷斯諾分校以74：67贏球。