MLB》張進德先發DH上場 2打數沒安打獲保送

張進德。（資料照，法新社）

〔記者林子翔／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽，海盜隊今面對雙城的比賽中，小將張進德今天以先發指定打擊的身分上場，兩個打數沒有安打，獲得1次保送。

張進德此役排在海盜打線第八棒，他第一打席面對雙城先發吉布森（Kyle Gibson）擊出內野滾地球出局；第二打席面對老將佛格森（Ryan Vogelsong），張進德擊出內野飛球出局；第三打席面對史列格斯（Aaron Slegers），他獲得保送上壘，之後遭換下場。海盜最後以3：1擊敗雙城隊。

總計張進德在春訓熱身賽6個打數，敲出1發陽春砲，打擊率為1成67。此次出賽是他在熱身賽第三次上場。

另外，張進德的胞弟張育成支援印地安人春訓，他今天隨球隊出戰水手隊，7局上接替球隊當家游擊林多（Francisco Lindor）守備，而打擊上他全場僅1個打數沒有表現。印地安人最後以4：7輸球，這場也是張育成今年首場的春訓熱身賽。

張育成。（資料照，記者廖耀東攝）