NBA》整季平均大三元？ 魏少剩餘賽季得拿這些數據
2017/03/02 10:24
〔體育中心／綜合報導〕雷霆球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）表現驚人，日前拿下生涯第30次大三元，本季截至目前為止平均得31.2分、10.6籃板、10.3助攻。魏斯布魯克接下來的比賽若能繳出超過8籃板、9助攻的成績，可望有機會達成睽違55年的平均大三元數據。
如果魏斯布魯克想在例行賽結束時以平均大三元作收，必須在最後22場比賽裡抓下182個籃板（平均8.27個），並送出201個助攻（平均9.14個）。
在NBA歷史上，1961-62年，傳奇球星羅伯森（Oscar Robertson）在生涯第2個球季繳出41次大三元，最後以30.8分、12.5籃板、11.4助攻的數據作收，這項平均大三元的紀錄高懸55年，仍是聯盟史上唯一。
魏斯布魯克。（資料照，美聯社）
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