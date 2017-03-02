NBA》杜蘭特受傷 波總：不會趁機追勇士戰績
2017/03/02 13:51
〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天回主場迎戰溜馬，總教練帕波維奇（Gregg Popovich）賽前談到勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）的傷勢，先是表達惋惜，再向記者說明馬刺只照自己的方式調整，不尋求超越勇士戰績。
帕波維奇與杜蘭特也算是老對手，2012年，杜蘭特曾率領雷霆在西部冠軍賽4：2淘汰馬刺；2014年，馬刺同樣在西部冠軍賽4：2淘汰雷霆；去年杜蘭特再度率領雷霆淘汰馬刺，闖進西部冠軍賽。
「沒人希望看到球員受傷，我不想看到任何球員受傷，」帕波維奇說，「尤其是像杜蘭特這樣重要的球星，這實在是很不幸。」記者追問馬刺是否會趁機追趕勇士，奪下西部第1種子，帕波維奇回應：「馬刺不會追趕任何球隊，還是像往常一樣打球。不管最後排第幾種子，我們都無所謂。」
帕波維奇與杜蘭特互相欣賞。（資料照，美聯社）
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