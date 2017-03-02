MLB》小熊破咒總裁好會打 從前終結者揮長打（影音）

〔記者林子翔／綜合報導〕接連打破貝比魯斯魔咒、山羊魔咒的小熊總管艾普斯坦（Theo Epstein），除了在球隊管理上很有一套之外，他今天還擔任打者，還打中前小熊投手丹普斯特（Ryan Dempster）的球。

丹普斯特是前小熊隊的投手，曾在2005年至2007年擔任球隊終結者，各繳出33、24、28次救援點，他在2014年退休，今年代表加拿大國家隊打經典賽。他今擔任打擊練習的投手，讓艾普斯坦練打。

從影片可見艾普斯坦揮棒姿勢有模有樣，還打中丹普斯特的球，總共5個打席揮出2支安打，其中還有一支是二壘安打。艾普斯坦則說，「我知道我無法打到大聯盟投手的球，但我想看看能否打到丹普斯特的球。」

「艾普斯坦說我的球看起來很快。」丹普斯特說，自己後來投了一些指叉球，讓對方沒有機會打好球，也稱讚艾普斯坦打得很好。

根據芝加哥論壇報指出，艾普斯坦在高中時期曾擔任過二壘手，甚至還投過球，可見是有棒球底子。

艾普斯坦。（USA Today Sports）