經典賽》人工草皮和「吃球」 台灣球員攻蛋兩大挑戰

林智勝接滾地球。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕台灣時間今天早上8點台灣隊首度赴高尺巨蛋練球，時間總計80分鐘，這是南韓首座巨蛋棒球場，也是目前韓職唯一一座人工草皮球場，不少球員反應，滾地球彈跳較快，且飛球容易被「吃掉」。

日前台灣隊前往日本神戶練球，先適應人工草皮特性，台灣隊游擊手陳鏞基表示，高尺巨蛋人工草皮和紅土都比神戶球場硬，草皮短，滾地球彈跳較快，接飛球倒還好，接下來會打兩場熱身賽，應該就能適應了。

台灣隊一壘手林益全則說，無論紅土和人工草皮都很硬，且人工草皮比紅土的彈跳高且快，最難接的還是紅土和人工草皮交界，兩者不太一樣，接「one慢斗」滾地球，感覺「進退都不是」，就想辦法用身體擋下來。

鎮守二壘大關的林智勝認為，高尺巨蛋有很多柱子，加上觀眾席座椅是灰色的，飛球很容易被「吃掉」，人工草皮滾地球會竄，可是球滾到紅土又會減速，有下沉的感覺，還需適應一下。

林益全（背對鏡頭者）練習接一個彈跳滾地球。（特派記者羅志朋攝）

陳鏞基接滾地球。（特派記者羅志朋攝）