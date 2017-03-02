經典賽》「高尺巨蛋很舒服」 神全期待台灣也有一座

林益全進行打擊練習。（特別記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕台灣時間今天早上8點台灣隊首度赴高尺巨蛋練球，時間總計80分鐘，這是南韓首座巨蛋棒球場，也是目前韓職唯一一座人工草皮球場，因室內空間乾燥且無風，濕度相對較低，台灣隊球員認為，在室內球場打擊，球比較會飛，且高尺巨蛋感覺有點小。

台灣隊隊長林智勝表示，在高尺巨蛋練打，感覺球滿會飛的，比賽其實就是確實擊中球心，不用想多出力去打。陳鏞基也覺得，在高尺巨蛋打擊，球還滿會飛的，而且球場感覺有點小。

高尺巨蛋觀眾席容量接近17000人，屬於小而美的室內球場，「神全」林益全說，這座巨蛋感覺滿不錯的，在這裡打球很舒服，「其實台灣巨蛋不用蓋太大，15000-20000人就好，期待國內也有一座巨蛋。」

今天高尺巨蛋室溫在20度左右，和首爾市區最低溫接近零度相較，暖和許多，林益全笑說，從神戶移地訓練再到首爾，這還是他第一次練球練到流汗。

台灣隊隊長林智勝。（特別記者羅志朋攝）