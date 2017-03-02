NBA Live》林書豪10分、3助攻 籃網半場領先國王

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 籃網 35 22 國王 31 23

投籃 三分 罰球 助攻 抄截 得分 林書豪 4-7 2-2 4 10

第三節

第二節

托利佛（Anthony Tolliver）投籃造成對手犯規，2罰全進，希爾德投籃得分，國王35：35追平，但籃網靠哈里斯（Joe Harris）投進三分，懷特海德（Isaiah Whitehead）上籃得分還造成對手犯規，小上加一，再將比分拉開。

籃網持續攻勢，布克（Trevor Booker）、汀維迪（Spencer Dinwiddie）、懷特海德連連得分，國王這時喊出暫停。籃網目前暫以47：39領先。

暫停過後，希爾德投進三分球，林書豪在第二節剩下5分01秒時進場。國王艾文斯（Tyreke Evans）投進三分球，但林書豪傳給羅培茲灌籃得分，接著雙方互有攻勢，林書豪發生失誤，籃網隊喊出暫停。目前籃網仍以51：47領先。

暫停過後，林書豪投進三分球，但國王靠著勞森連得7分，緊咬比數，半場打完，籃網以57：54領先國王。

林書豪目前拿下8分、3助攻、1籃板，另有2次失誤。

第一節

籃網開節林書豪投進三分球，帶動全隊士氣，羅培茲（Brook Lopez）連拿7分，籃網打出13：4的比數，迫使國王喊出暫停。

暫停過後，籃網攻勢不斷，林書豪投籃得分、雷佛特（Caris LeVert）連拿5分，國王靠拉比西耶（Skal Labissiere）追分，但霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）投進三分球，比數來到24：10，再讓國王喊出暫停。

國王展開追分，柯利森（Darren Collison）、艾弗拉羅（Arron Afflalo）連投進三分外線，勞森（Ty Lawson）上籃得分，艾弗拉羅、希爾德（Buddy Hield）連飆外線，迫使籃網喊出暫停。

之後雙方互有攻勢，首節打完，籃網以35：31領先。

賽前

近期吞下16連敗的籃網，目前戰績9勝49敗，全聯盟墊底，今將在客場出戰國王，台裔後衛林書豪自2月24日復出至今兩場，上場時間都控制在約15分鐘，此役可望增加上場時間，盼能幫助球隊止敗；國王隊在把當家中鋒「表弟」卡森斯送走後，近3戰的成績為1勝2敗，目前戰績25勝35敗，西部第9。