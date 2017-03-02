經典賽》明首場公辦熱身賽 江少慶先發登板

台灣隊投手江少慶，明天首展公辦熱身賽將先發登板。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕明天晚上6點（台灣時間）公辦熱身賽台灣隊將對韓職二軍警察廳隊，總教練郭泰源表示，預計讓江少慶先發，投球局數視用球數而定，陳冠宇和郭俊麟也都會上場。

日前台灣隊赴日本神戶移地訓練，江少慶對日本社會人球隊新日鐵先發1.1局失3分，表現並不理想，郭總表示，江少慶球速不錯，但好壞球差距較大。

台灣隊投手教練黃欽智則認為，其實江少慶投得不錯，狀況也OK，不過江少慶有用球數限制，第一輪賽事最多不能超過65球，所以中繼比較不太適合，畢竟一場就用完，應該會以先發為主，這部分會再和郭總討論。

3月7日台灣隊首戰以色列，先發投手仍未定，黃欽智說，明天打完熱身賽，人選應該就會比較清楚了，郭俊麟、陳冠宇、江少慶都有可能，「首戰以色列很重要，會把狀況最好、最有把握的投手派上場。」

至於3月5日對韓職二軍尚武對的第2場公辦熱身賽，郭總也排定先發投手為宋家豪，，宋家豪表示，不會去預想經典賽會投哪一戰，每一場都把自己準備好，也不要去想65球的用球數限制，以免影響比賽節奏。

台灣隊今天首度赴南韓首爾高尺巨蛋練球。（特派記者羅志朋攝）