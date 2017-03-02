高球》旅美業餘好手俞俊安 贏得NCAA個人冠軍
2017/03/02 11:14
代表亞歷桑納州大出賽俞俊安（右），在NIT邀請賽贏得個人冠軍。（取自俞俊安臉書）
〔記者趙新天／綜合報導〕赴美就讀大學的亞運金牌好手俞俊安，週三在美國NCAA大學高爾夫National Invitational邀請賽，贏得赴美之後的第1座個人冠軍。
這場比賽在亞歷桑納州的OMNI Tucson National俱樂部舉行，俞俊安3個回合分別擊出68桿、67桿和64桿，以總計199桿，4桿之差奪下個人冠軍。
這是今年1月俞俊安赴美就讀亞歷桑納州大之後，代表學校出賽的第3場比賽，他就奪得第1座個人冠軍。唯一可惜的是，亞歷桑納州大校隊在這場比賽僅以3回合團隊總計837桿，並列第2。愛荷華大學隊以總計832桿贏得團體冠軍。
這是亞歷桑納州大最近4年來，首次由大一菜鳥在比賽中奪下個人冠軍，也是總教練杜魯門 （Matt Thurmond）去年從華盛頓大學轉來亞歷桑納州大之後，旗下的選手第4次奪得個人冠軍。
旅美業餘好手俞俊安，代表亞歷桑納州大出賽第3場就贏得個人冠軍。（取自俞俊安臉書）
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