經典賽》荷蘭4投具中職血統 范米爾身高216冠WBC
2017/03/02 11:33
荷蘭投手威爾（特派記者羅志朋攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天早上台灣隊首度到高尺巨蛋練球，總計80分鐘，結束後，緊接著換荷蘭隊練球，陣中有不少台灣球迷熟悉的面孔，包括曾效力統一獅的洋投吉爾（Jair Jurrjens ）、馬帝斯（Shairon Martis）、柯德曼（Robbie Cordemans），以及曾打過誠泰COBRAS的洋投威爾（Diegomar Markwell），荷蘭13投就有4人打過中職。
另外，荷蘭陣中有一名216公分長人，他是32歲右投范米爾（Loek van Mil），為本屆經典賽身高最高的選手。2012年范米爾曾效力日職樂天，去年短暫打過雙城3A，出賽5場吞1敗，防禦率23.62。
荷蘭２１６公分長人投手范米爾。（特派記者羅志朋攝）
荷蘭投手馬帝斯（左二）。（特派記者羅志朋攝）
荷蘭投手柯德曼（特派記者羅志朋攝）
荷蘭投手吉爾。（特派記者羅志朋攝）
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