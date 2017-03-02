台日對抗賽》日本第2戰反咬台灣 收視率出來了！

陽耀勳、王柏融。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台日對抗賽第2戰，日本以9：1大勝中職聯軍，取得本季對外比賽的首勝。日本媒體也公布關東地區的收視率，比賽前半段9.4%，後半段10%，跟首戰相差不大。

中職聯隊首戰狂敲17支安打，以8：5擊敗日本隊，當時日媒公布的關東地區收視率，前半段是9.9%、後半段10%。

台日對抗賽落幕後，日本武士還有兩場強化試合，分別是明天對阪神虎、5日對歐力士，7日正式迎接經典賽開幕。