中職》猿第4位洋投報到 老將銳重返桃猿

老將銳重返桃猿。（資料智，記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕Lamigo桃猿隊今宣布再邀第4位洋投來台，年底將滿43歲的老洋投銳（Kenneth Alan Ray）確定第5度披上桃猿隊戰袍。猿隊目前4位洋投分別是賽格威、道恩斯、史博威和回鍋的銳。

銳2010年就加入La new熊隊，當年拿下7勝，後來球隊改名為Lamigo桃猿之後，銳擔任桃園開幕戰的先發投手，該年拿下13勝佳績，並以2.85的防禦率勇奪防禦率王。銳2014年再度加盟，當年為Lamigo拿下9勝，防禦率2.17，2015至2016年轉往日本職棒發展，兩年共拿下5勝10敗2中繼。

總計銳在中華職棒4年累計出賽89場拿下36勝，曾為Lamigo拿下2011年下半季冠軍進軍總冠軍賽，也是中華職棒聯盟史上第2位在封王戰拿下無四死球完封勝的投手

銳透過球團表示，Lamigo球迷的熱情讓他印象深刻，他也持續在關注桃猿隊，這次再回到台灣其實很興奮，也許是自己的最後一年了，希望能夠跟Lamigo桃猿一起拼總冠軍。