中職》猿第4位洋投報到 老將銳重返桃猿
2017/03/02 11:57
老將銳重返桃猿。（資料智，記者黃志源攝）
〔記者林宥辰／綜合報導〕Lamigo桃猿隊今宣布再邀第4位洋投來台，年底將滿43歲的老洋投銳（Kenneth Alan Ray）確定第5度披上桃猿隊戰袍。猿隊目前4位洋投分別是賽格威、道恩斯、史博威和回鍋的銳。
銳2010年就加入La new熊隊，當年拿下7勝，後來球隊改名為Lamigo桃猿之後，銳擔任桃園開幕戰的先發投手，該年拿下13勝佳績，並以2.85的防禦率勇奪防禦率王。銳2014年再度加盟，當年為Lamigo拿下9勝，防禦率2.17，2015至2016年轉往日本職棒發展，兩年共拿下5勝10敗2中繼。
總計銳在中華職棒4年累計出賽89場拿下36勝，曾為Lamigo拿下2011年下半季冠軍進軍總冠軍賽，也是中華職棒聯盟史上第2位在封王戰拿下無四死球完封勝的投手
銳透過球團表示，Lamigo球迷的熱情讓他印象深刻，他也持續在關注桃猿隊，這次再回到台灣其實很興奮，也許是自己的最後一年了，希望能夠跟Lamigo桃猿一起拼總冠軍。
相關新聞
- 台日對抗賽》棄投從打揮3安 陽耀勳讓日網友好奇
- 台日對抗賽》突破不了對手 洪一中盛讚菅野智之（影音）
- 台日對抗賽Live》打線熄火 中職聯隊8分差不敵日本
- 中職》方昶詠滿貫砲打韓職斗山熊 獅熱身賽大勝
- 台日對抗賽》擊敗日本後全隊氣氛佳 中職聯隊開心合照 （圖集）
推薦新聞
-
NBA Live》林書豪10分、3助攻 籃網半場領先國王2017/03/02 13:02
-
NBA》東冠前哨戰？ 綠衫軍I.湯瑪斯讓詹皇「大三元」白搭2017/03/02 11:55
-
經典賽》明首場公辦熱身賽 江少慶先發登板2017/03/02 11:13
-
台日對抗賽》日本7強投飆36球 王柏融只揮空這一顆（影音）2017/03/02 11:02
-
NBA》整季平均大三元？ 魏少剩餘賽季得拿這些數據2017/03/02 10:24