NBA》東冠前哨戰？ 綠衫軍I.湯瑪斯讓詹皇「大三元」白搭

I.湯瑪斯全場31分進帳與5助攻。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕騎士與塞爾提克今日在波士頓正面交鋒，兩軍不愧為東部雙強，歷經19次平手、24次互換領先，最終地主塞爾提克靠著「矮腳虎」I.湯瑪斯關鍵時刻連拿5分，以103：99氣走龍頭騎士，也讓詹姆斯三雙成績淪為一場空。

此役雙方一路廝殺至第四節最終階段依舊難分勝負，每名球員切入、外線的看家本領全數拿出，I.湯瑪斯先在49.4秒飆進超前三分彈，厄文隨即切入扳平戰局， 28.1秒I.湯瑪斯又穩穩兩罰俱中，最終騎士厄文、D.威廉斯兩波進攻皆失守，黯然在客場兵敗。

贏球的塞爾提克以39勝22敗，與41勝18敗騎士的勝差差距僅差3場，仍有機會問鼎東部龍頭。綠衫軍表現最佳的「矮腳虎」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas），他在第四節後段連續攻下5分，成為贏球關鍵，全場31分進帳與5助攻；中鋒哈佛德（Al Horford）繳出9分、10籃板與10助攻「準大三元」；克勞德（Jae Crowder）17分、10籃板；布萊德利（Avery Bradley）此役僅是傷癒復出的第二戰，他不僅最後防守立功，進攻也拿下11分。

騎士「大帝」詹姆斯繳出28分、13籃板與10助攻，締造本季第7次大三元，厄文28分進帳，可惜他們仍輸了這場激戰。