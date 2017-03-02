美、英修訂5項規則 讓高爾夫更現代化

美國高協與英國R&A，著手修訂部分高爾夫規則，預計2019年正式採用。（取自USGA網站）

〔記者趙新天／綜合報導〕主掌國際高爾夫規則的美國高協與英國R&A，因應時代改變，已著手修訂部分高爾夫規則，目前提出莫案供各界研究並提出意見，這些修訂預計2019年正式採用。

這次規則修訂主要有5個部分，第1，選手依規則拋球時，球的高度不再限於與肩同高，新規定允許選手可舉在任何高度拋球。

第2，尋找遺失球的時限從現行的5分鐘縮段為3分鐘。

第3，在果嶺上選手可以修復所有草皮刮痕。現行規則只能修復球落地時造成的球痕，選手的鞋釘造成的壓痕或刮痕在推桿前不能動手修補。

第4，在果嶺上推桿時，如果旗桿沒拔開，球撞到旗桿，不再罰桿。

第5，在沙坑或水障礙區裡的球，選手在擊球之前球桿頭可以觸地，也可以動手移除草屑、小樹枝和樹葉，現行規則禁止這些動作，違者將被罰兩桿。但測試障礙區的動作仍在禁止之列。

目前美國高協與英國R&A訂出初步的規則修改內容，今年8月底之前徵詢各界的意見，如無意外將在年底前公布，2019年採行新版規則。