西甲》皇家馬德里遭逼平 聯賽榜首暫時換人坐 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕西甲聯賽第25輪，皇家馬德里在主場迎戰拉斯帕爾馬斯，下半場一度落後2球的皇馬，雖靠王牌球員C羅（Cristiano Ronaldo）的1次罰球以及頭錘驚險追平，但賽後戰績仍被多賽1場的巴塞隆納超越，暫時退居聯賽第2名。

開場僅僅1分鐘，皇馬難得先發的中場貝爾（Gareth Bale）從左路傳球，前鋒莫拉塔（Álvaro Morata）跟進推射破門，但因越位在先被判無效。第7分鐘皇馬攻勢再起，中場科瓦契奇（Mateo Kovacic）助攻伊斯科（Isco）單刀射門，為皇馬先馳得點。但拉斯帕爾馬斯很快地靠著塔納（Tana）右路內切起腳追平。

下半場開始後不久，貝爾背後踢人犯規後與前來爭執的比埃拉（Jonathan Viera）發生肢體衝突，比埃拉先推了貝爾的肩膀，但貝爾直接將比埃拉推倒在地，裁判對貝爾先後出示2張黃牌罰下場，皇馬不得不以10人應戰。

第55分鐘，皇馬後衛拉莫斯（Sergio Ramos）禁區內乾淨鏟球後卻用手抵擋西蒙（David Simón）的補射，裁判隨即出示黃牌並給予12碼罰球，由比埃拉操刀踢進超前分，比數變成2：1。第59分鐘，皇馬後防太靠前被反擊得手，比埃拉長傳給K.博阿騰（Kevin-Prince Boateng）單刀晃過守門員推射破門，幫助拉斯帕爾馬斯取得3：1領先。

第70分鐘，C羅接隊友傳球後胸部停球，接著助攻莫拉塔射門得分，邊線裁判卻示意C羅越位在先，球進因此不算。第86分鐘，C羅傳球打中對方禁區內後衛的手臂，裁判吹12碼罰球，讓C羅踢進1球。第89分鐘，C羅接隊友開出的角球以頭錘破門，幫助皇馬驚險追平。

終場皇馬仍以3：3與拉斯帕爾馬斯戰成平手，結果令人相當意外，皇馬的積分也被巴塞隆納超越，暫時退居聯賽第2名。

C羅幫助皇馬追平，賽後仍覺得可惜。（路透社）