網球》莊佳容阿卡波可女雙開胡 中止開季5連敗

莊佳容（右）女雙開胡。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕墨西哥的阿卡波可女網賽，我國老將莊佳容／美國麥克海兒（Christina McHale）旗開得勝， 第4種子「台美聯軍」歷經「超級搶10」大逆轉，6：7（2：7）、6：4 、10：8扳倒地主外卡薩拉蘇雅（Renata Zarazua）／歐兒摩絲（Giuliana Olmos），驚險開胡晉級雙打8強之餘，32歲的莊佳容也中止了WTA開季5連敗。

莊佳容／麥克海兒開賽第7、8局與東道主互破僵持，雙方人馬拉鋸進入搶7，「台美聯軍」失誤過多而丟掉首盤。所幸次盤「莊麥配」及時回穩發動反撲，互破大戰中壓制對手，硬是扳回一城。決勝搶10「台美聯軍」雖在2：2之後連丟4分，不過她們隨即聯手拚出6：1的逆轉高潮，順勢9：8聽牌時直接鎖定賽末點，成為1小時41分鐘苦戰的贏家。

首度搭檔的莊佳容／麥克海兒，接下來面對巴拉圭蘿伊格（Veronica Cepede Royg）／ 哥倫比亞馬莉諾（Mariana Duque-Marino）， 準備再接再厲爭取4強門票。