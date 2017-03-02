經典賽》高尺巨蛋練球禁穿釘鞋 台灣球員運動鞋上陣

台灣隊球員穿一般運動鞋練球，左一為投手宋家豪。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天早上台灣隊首度到經典賽比賽場地高尺巨蛋練球，因這座巨蛋規定，練球禁止穿釘鞋，以維護場地，因此，台灣球員今天都穿一般運動鞋練球。

不只今天練球禁穿釘鞋，台灣隊工作人員透露，明天公辦熱身賽對警察廳，賽前練習同樣只能穿一般運動鞋，直到比賽開始才能穿釘鞋，所以台灣隊球員正式穿釘鞋適應高尺巨蛋人工草皮和紅土，得等到明天熱身賽了。

為了適應巨蛋特性，許多台灣隊球員都會穿膠釘鞋比賽，不過，林智勝已決定穿金屬釘鞋上場，他說，還有幾次練球和比賽，適應場地應無問題。

台灣隊球員穿一般運動鞋練球，圖為許基宏。（特派記者羅志朋攝）

台灣隊球員穿一般運動鞋練球，圖為高國輝。（特派記者羅志朋攝）