經典賽》台灣為何能晉級？ 官網透露利多因素

大聯盟官網分析A組戰力。左起依序為以色列溫斯坦、荷蘭穆藍斯、台灣郭泰源、南韓金寅植。（特派記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽A組賽事將在6日開打，台灣隊7日首戰以色列，大聯盟官網今天分析本組4國戰力，點名王建民、林智勝與陳鏞基是台灣隊的頂尖球星，並各別分析台灣可能晉級或淘汰的因素。

台灣為何有機會晉級？大聯盟官網記者特雷札（Joe Trezza）撰文認為，台灣陣中的林智勝、林益全與陳鏞基都是中華職棒的明星，先發投手郭俊麟對於國際舞台也不陌生。此外，陳品學、江少慶與王維中都是大聯盟農場的投手，還有一項利多是台灣第3戰才會遇到南韓。

不過特雷札也點出台灣投手戰力不出色，最大咖的王建民已經無法強力壓制打者，其他投手面對大聯盟級的打者可能也會很掙扎，這是可能首輪就淘汰的關鍵。

然而，大聯盟官網寫的利多因素並不符合現況，陳品學、王維中與王建民等3投都在投手替補名單，由於總教練郭泰源昨表示不打算更換28人名單，這3投最快要到晉級後的第二輪賽事才有可能出賽，預賽只有江少慶確定出賽，且用球數被球團控管在65球以內。

其他3國簡評：

南韓：

官網點名南韓的頂尖球星是吳昇桓、李大浩與孫兒葉，晉級利多因素包括在自家主場打球，陣容均衡而有經驗，擁有打擊中心李大浩與孫兒葉，攻擊型捕手金泰君，以及擁有宰制力的後援吳昇桓；利空因素則是許多大聯盟球星缺席，包括秋信守、金賢洙與姜正浩。

荷蘭：

荷蘭擁有大聯盟級的內野，包括柏格茲、史構普、普洛法、葛瑞戈爾斯與西蒙斯，無疑是晉級最大本錢，但同時也是隱憂，在紅襪鎮守游擊的柏格茲可能得轉往三壘；葛瑞戈爾斯可能從游擊轉戰二壘，他們必須在短時間內適應新位置，才能用守備成為平庸投手群的後盾。

以色列：

陣容有許多天賦球員，像是大都會工具人凱利（Ty Kelly）可能擔任前段打者；前運動家一壘手弗里曼（Nate Freiman）與戴維斯（Ike Davis）、拉凡威（Ryan Lavarnway）扛中心打線，更有4名具有大聯盟經驗的投手助陣，無疑具備晉級的本錢。

然而，以色列的王牌投手馬奎斯（Jason Marquis）已經38歲，除了他之外的輪值缺乏天賦，迫使以色列必須利用牛棚來做掩護，這是他們最不利的因素。