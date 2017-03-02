NBA》明星賽後主場首戰 雷納德助馬刺險勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺在明星賽後首度回到主場，雷納德（Kawhi Leonard）砍31分、10籃板，並在終場前2.4秒投進致勝球，幫助馬刺以100：99險勝溜馬，拿下5連勝。

馬刺後衛帕克（Tony Parker）因為膝蓋疼痛缺賽，溜馬則靠著提格（Jeff Teague）掌握節奏，以小幅度領先。兩隊的差距非常小，直到第4節最後還有1分35秒，溜馬只以99：98領先1分。

緊要關頭艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）與吉諾比利（Manu Ginobili）先後發生失誤，沒想到艾利斯（Monta Ellis）被犯規後2罰都落空，讓馬刺得到最後一擊機會。雷納德最後單打喬治（Paul George）翻身跳投成功，溜馬暫停後，喬治錯失三分球絕殺，比賽就此結束。

雷納德全場得到31分、10籃板、3抄截，李伊（David Lee）得到18分、5籃板，P.加索（Pau Gasol）得到18分、4助攻；喬治得到22分、6籃板，邁爾斯得到19分、6籃板，透納（Myles Turner）得到16分、6籃板，艾利斯得到11分。

雷納德投進致勝球。（USA Today）