經典賽》以色列吉祥物坐鎮休息室 盼帶來好運
2017/03/02 14:09
經典賽以色列吉祥物「Mensch on a Bench」。（特派記者羅志朋攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天下午一點（台灣時間）以色列對警察廳進行公辦熱身賽，賽前以色列休息室板凳是有個大玩偶很醒目，它是以色列的吉祥物「Mensch on a Bench」，吉祥物的主人是以色列內野手戴克（Cody Decker），去年打資格賽就出現，今年戴克把它帶到首爾，希望為球隊帶來好運。
猶太人所講的意第緒語，Mensch的意思是「好人」，Mensch on a Bench在猶太人光明節歷史可是有典故的，它在晚上讓原本只夠點燃油燈一晚的油，足以照亮七個夜晚，最後猶太人在戰爭中擊敗了希臘人。
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