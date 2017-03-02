經典賽》以色列吉祥物坐鎮休息室 盼帶來好運

經典賽以色列吉祥物「Mensch on a Bench」。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天下午一點（台灣時間）以色列對警察廳進行公辦熱身賽，賽前以色列休息室板凳是有個大玩偶很醒目，它是以色列的吉祥物「Mensch on a Bench」，吉祥物的主人是以色列內野手戴克（Cody Decker），去年打資格賽就出現，今年戴克把它帶到首爾，希望為球隊帶來好運。

猶太人所講的意第緒語，Mensch的意思是「好人」，Mensch on a Bench在猶太人光明節歷史可是有典故的，它在晚上讓原本只夠點燃油燈一晚的油，足以照亮七個夜晚，最後猶太人在戰爭中擊敗了希臘人。