NBA》林書豪高效率砍17分 籃網終結16連敗
2017/03/02 14:06
林書豪上籃。（美聯社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕帶著16連敗繼續客場征途的籃網，今在沙加緬度挑戰國王，以109：100勝出，終結難堪16連敗，總算在3月收下2017年的第2勝；林書豪上場不到20分鐘，展現高效率，拿下17分、5助攻。
傷癒歸隊皆先發上陣的林書豪，這回首節表現可圈可點，開賽先飆進1記三分球，還能助攻給隊友B.羅培茲（Brook Lopez），率隊打出一輪猛攻，最多領先15分，但國王坐擁地主優勢，先站穩腳步開始追分，步步進逼客人，也讓籃網首節僅以35：31領先。次節，雙方你來我往，籃網無力將領先差距擴大，而林書豪在上半場投進2顆三分球，攻下8分、3助攻。
易籃後，國王先取得2分，但林書豪很快就接獲隊友妙傳，擺進2分，還助攻給隊友佛伊（Randy Foye）飆進三分球，率隊拉出8：0攻勢，雖然籃網始終無法將領先優勢擴大至雙位數，但籃網並未出現「第三節恐懼症」，帶著81：72進入第四節。
籃網在末節最多領先13分，但國王伊文斯在後段連拿8分，林書豪隨即又傳助攻給B.羅培茲取分，更在罰球線上收下2分，稍稍擴大領先優勢，擋住國王勞森連拿4分，艱辛收下這場勝利。
教練團不願讓林書豪過度操勞，以免又出現傷勢，僅上場約19分41秒，出手10次命中5球，包括三分球3投2中，攻下17分外帶5助攻、2籃板，展現極佳效率，主力中鋒B.羅培茲24分、8籃板，雷佛特（Caris LeVert）13分進帳，替補上陣的懷特海德（Isaiah Whitehead）14分。
林書豪投籃。（美聯社）
相關新聞
- NBA Live》林書豪15分、5助攻 籃網暫領先國王
- NBA》杜蘭特受傷 波總：不會趁機追勇士戰績
- NBA》東冠前哨戰？ 綠衫軍I.湯瑪斯讓詹皇「大三元」白搭
- NBA》整季平均大三元？ 魏少剩餘賽季得拿這些數據
- NBA》老鷹想補強後場 目標鎖定卡德隆
推薦新聞
-
NBA Live》林書豪17分、5助攻 籃網退國王中止16連敗2017/03/02 14:05
-
NBA》杜蘭特受傷 波總：不會趁機追勇士戰績2017/03/02 13:51
-
經典賽》高尺巨蛋練球禁穿釘鞋 台灣球員運動鞋上陣2017/03/02 13:35
-
NBA》東冠前哨戰？ 綠衫軍I.湯瑪斯讓詹皇「大三元」白搭2017/03/02 11:55
-
經典賽》荷蘭4投具中職血統 范米爾身高216冠WBC2017/03/02 11:33