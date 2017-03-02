NBA》林書豪高效率砍17分 籃網終結16連敗

林書豪上籃。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕帶著16連敗繼續客場征途的籃網，今在沙加緬度挑戰國王，以109：100勝出，終結難堪16連敗，總算在3月收下2017年的第2勝；林書豪上場不到20分鐘，展現高效率，拿下17分、5助攻。

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傷癒歸隊皆先發上陣的林書豪，這回首節表現可圈可點，開賽先飆進1記三分球，還能助攻給隊友B.羅培茲（Brook Lopez），率隊打出一輪猛攻，最多領先15分，但國王坐擁地主優勢，先站穩腳步開始追分，步步進逼客人，也讓籃網首節僅以35：31領先。次節，雙方你來我往，籃網無力將領先差距擴大，而林書豪在上半場投進2顆三分球，攻下8分、3助攻。

易籃後，國王先取得2分，但林書豪很快就接獲隊友妙傳，擺進2分，還助攻給隊友佛伊（Randy Foye）飆進三分球，率隊拉出8：0攻勢，雖然籃網始終無法將領先優勢擴大至雙位數，但籃網並未出現「第三節恐懼症」，帶著81：72進入第四節。

籃網在末節最多領先13分，但國王伊文斯在後段連拿8分，林書豪隨即又傳助攻給B.羅培茲取分，更在罰球線上收下2分，稍稍擴大領先優勢，擋住國王勞森連拿4分，艱辛收下這場勝利。

教練團不願讓林書豪過度操勞，以免又出現傷勢，僅上場約19分41秒，出手10次命中5球，包括三分球3投2中，攻下17分外帶5助攻、2籃板，展現極佳效率，主力中鋒B.羅培茲24分、8籃板，雷佛特（Caris LeVert）13分進帳，替補上陣的懷特海德（Isaiah Whitehead）14分。

林書豪投籃。（美聯社）