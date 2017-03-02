NBA》林書豪17分5助攻 精彩影片看這裡
2017/03/02 14:20
〔體育中心／綜合報導〕帶著16連敗繼續客場征途的籃網，今在沙加緬度挑戰國王，以109：100勝出，終結難堪連敗紀錄，林書豪僅上場約19分41秒，出手10次命中5球，包括三分球3投2中，攻下17分外帶5助攻、2籃板，展現極佳效率。
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