NBA》林書豪17分5助攻 精彩影片看這裡

〔體育中心／綜合報導〕帶著16連敗繼續客場征途的籃網，今在沙加緬度挑戰國王，以109：100勝出，終結難堪連敗紀錄，林書豪僅上場約19分41秒，出手10次命中5球，包括三分球3投2中，攻下17分外帶5助攻、2籃板，展現極佳效率。

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