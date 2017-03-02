「買運彩、抽現金、助偏鄉」 經典賽開盤為台灣隊集氣

「買運彩 抽現金 助偏鄉」！棒球經典賽開盤為台灣隊集氣。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕棒球迷期待的年度盛事，2017世界棒球經典賽3月6日即將火熱開打，體育署力邀民眾在比賽開打前，到自家附近投注站或運彩官方網站投注運動彩券，除了增加看比賽的臨場感和樂趣，也可以「買運彩 抽現金 助偏鄉」，讓台灣運動環境得到更多資源挹注。

此次台灣運彩開盤2017世界棒球經典賽，除了提供讓分、不讓分、單雙、大小、主客隊大小、冠軍及分組冠軍等各項玩法，也將最高獎金1680萬的「棒球一路發」納入本次賽事，同時新增陸獎及柒獎，民眾只要正確猜中獲勝隊伍就中獎，增加觀看比賽的刺激性。

此外，活動期間經典賽投注金額每累計1億元，台灣運彩就代為贊助國內1所偏鄉學校的球隊，預估本屆投注金額約8億元，甚至可望上看10億元。 詳細投注資訊可上台灣運彩網站查詢。

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