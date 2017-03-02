台日對抗賽》中職聯隊返抵國門 球迷熱情接機（圖輯）
2017/03/02 15:19
王柏融。（特派記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕台日對抗賽結束後，中職聯隊今天從日本福岡機場搭機返台，許多球迷紛紛前往桃園機場接機，有球員也熱心為球迷簽名。
中職聯隊首戰敲出17支安打攻下8分，最後以8：5贏球；次戰，中職聯隊遭到日本隊投手群壓制，以1：9輸球，台日職棒對抗賽以1勝1敗結束。
林柏佑（左）、陳禹勳（右）。（特派記者林正堃攝）
彭政閔（特派記者林正堃攝）
陳傑憲。（特派記者林正堃攝）
林泓育。（特派記者林正堃攝）
林承飛。（特派記者林正堃攝）
中職聯軍總教練洪一中。（特派記者林正堃攝）
王柏融在福岡機場被球迷包圍合照。（特派記者林正堃攝）
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