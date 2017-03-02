安麗盃》冰山美人何心如 搶尾局驚險拿下首勝
2017/03/02 15:44
何心如（左一）。（資料照，記者許明禮攝）
〔記者許明禮／台北報導〕首度在安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽亮相的「冰山美人」何心如，今天靠著對手搶尾局衝球洗袋犯規，演出再見一桿清檯，以7:6險勝南韓名將林潤美，贏得生涯安麗盃首勝。
何心如外型神似藝人戈偉如，也有人說她長得像周慧敏、潘迎紫，在中國擁有廣大粉絲，但她很在意被說成空有外貌、沒有球技的「花瓶」，她說:「我只希望我的球技被肯定。」
雖然第一場打起來很緊張，心跳加速，但何心如還是成功拿下首勝，晉級24強之路有了好的開始，她說:「在有壓力下，球還吃得完，代表我有進步。」
年僅16歲的世青冠軍陳佳樺，首戰也以7:3力退從會外賽晉級的洪夢霞，搶下首勝。
尋求第四座冠軍的「大眼妹」周婕妤，首戰也開出紅盤以7:5力退波蘭的茲倫絲卡。
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