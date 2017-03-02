籃球當美式足球打！NCAA再現驚奇絕殺

西北大學完成長距離傳球絕殺。（圖片擷取自「Big Ten Network」YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕美國大學籃球NCAA再現驚奇場面！這場由西北大學與密西根大進行的賽事，雙防鏖戰到最後一秒，西北大學在最後傳出一記美式足球等級的長傳，終場以2分之差險勝。

西北大學在主場迎戰密西根大學，最後1.7秒，雙方戰成65：65平手，球權雖然在西北大學手上，但只能從後場發球，進攻難度相當高。

沒想到西北大學以孤注一擲的方式，直接將球長傳至前場，隊友順利接球後在籃下得分，帶領西北大以2分之差獲勝，這記長傳也被形容為是美式足球才會出現的「萬福瑪麗亞長傳」（Hail Mary pass）。

密西根大學教練也大讚「這是一次驚為天人的傳球」，還說這讓他想到了1992年杜克大學對上肯塔基大學，杜克在最後2.1秒，將球從後場傳給前場罰球線的學生王子雷納（ Christian Laettner），成功投進最後一擊帶走勝利。

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