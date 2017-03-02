台日對抗賽》中職聯隊返台 熱情球迷接機

王柏融在機場被球迷包圍。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園機場報導〕首度在台日職棒對抗賽擊敗日本隊的中職聯隊今天下午從福岡返台，熱情球迷到場接機，讓全隊都感受到溫暖。

中職聯隊在福岡機場候機時，就有不少台灣旅客搶著和球員合照及索取簽名，王柏融尤其受歡迎。王柏融兩場比賽5打數擊出4安打，包括1發兩分砲，共打下3分打點，還被四壞球保送3次，昨天賽後日本隊監督小久保裕紀特地和王柏融握手，還跟講了幾句話。

王柏融表示，已經忘了小久保監督講了什麼，只聽得懂一點點，只能一直跟他點頭，這次比賽有達到自己預設的目標，接下來還是要好好準備球季開打。

中職聯隊首戰以8:5擊敗日本隊，是首次在台日對抗賽贏球，終止3連敗，連續兩年帶隊的總教練洪一中表示，今年球隊氣氛比去年好，而聯盟的後勤支援也幫了很大的忙，讓球員可以很舒適地專心準備比賽，情蒐工作也做得很完善，不是只丟給球隊一堆影片和數據而已，有經過整理分析，讓球員可以很容易吸收，過去在國家隊也沒有做到這麼好。

陳傑憲（左）、高志綱。（記者林正堃攝）

中職聯隊返台受到大批球迷歡迎。（記者林正堃攝）

彭政閔。（記者林正堃攝）