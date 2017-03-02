NBA》16連敗總算終止 林書豪樂：卸下包袱
2017/03/02 16:49
林書豪（左）。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕賽前已吞下16連敗的籃網，今天前進沙加緬度挑戰國王，最後以109：100獲勝，此役先發上陣的林書豪繳出17分、5助攻，賽後他表示，能夠幫助球隊終止連敗，卸下包袱的感覺真好。
「我一直覺得我的隊友理應在很早之前就該拿下勝利了，今天贏球可以卸下包袱的感覺真好，我們的努力也有了一些實質的成果，這真的很棒。」今天為林書豪傷癒復出的第三戰，終於幫助球隊止敗，也讓他心情大好，賽後還特別在社群軟體放上他與隊友B.羅培茲（Brook Lopez）的合照來慶祝勝利，同時也祝賀羅培茲得分破萬。
林書豪在社群媒體上放了與隊友B.羅培茲的合照。（取自網路）
吳永盛今也前往觀賞籃網的比賽，並與林書豪合照。（取自網路）
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