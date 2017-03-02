SBL季後賽》週六開戰台啤洋將換李恩 金酒利多？

SBL季後賽本周末開打。（記者方賓照攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕第14季SBL首輪季後賽將在3月4日在彰化體育館點燃戰火，今日特地舉行賽前記者會，各隊好手還特地戴起拳擊手套，象徵要在季後賽爭取佳績，最終贏得冠軍的球隊，還能抱回史無前例的特製冠軍盃。

季後賽首輪採5戰3勝制，高種子球隊將帶有1勝優勢，例行賽第三台啤將遭遇吊車尾晉級的金酒；老四富邦勇士與「橘色軍團」璞園交鋒。

尋求二連霸的台啤季後賽尚未開打就碰上難題，例行賽助攻王、抄截王B.戴維斯因左腳阿基里斯腱斷裂，無緣披上綠色戰袍，台啤確定補進本季已效力過富邦勇士、台銀的李恩，但他在週一才正式與球隊練球，尚未正式出賽過，對於金酒而言無疑是一大利多。

不想打兩場就回家的金酒主帥楊哲宜坦言，「對手陣前換洋將，對我們而言是有好有壞，優勢在於李恩跟台啤並未在實際比賽配合過，但我們先前的影片等東西也都無效，會先針對子弟兵的心理加強建設，期許大家能首戰就進入狀況。」

富邦勇士去年夏天積極補強，開季也過得一帆風順，卻大膽將李恩換掉，改找來台啤揮棄的歐布萊恩，想不到戰績卻不見起色，還跌落至例行賽老四，首輪將碰上璞園。

金酒簡偉儒（右）、呂奇旻（左），兩人代表出席記者會並帶上拳擊手套。（記者方賓照攝）

台啤呂奇旻。（記者方賓照攝）

金酒簡偉儒。（記者方賓照攝）

金酒主帥楊哲宜。（記者方賓照攝）