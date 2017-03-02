台日對抗賽》王柏融不好解決 日本強投們這樣看

王柏融。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職聯隊日前在台日對抗賽中，拿下1勝1敗，其中又以敲出全壘打的Lamigo桃猿王柏融表現最為突出，成為日媒追逐的焦點，也讓日職的強投們對他留下深刻印象。

王柏融首戰3打數3安打，還從日本王牌投手則本昂大敲出兩分砲，讓大家印象深刻，且在第2戰面對菅野智之，王柏融也敲出安打，表現相當亮眼，而遇上石川步、藤浪晉太郎時，王柏融都獲得保送。

對於王柏融表現，菅野智之表示，根據先前的觀察，他認為投內角球能有機會解決他，因此兩打席都以內角居多，首度對決先讓他敲出飛球出局，這也是王柏融兩戰當中唯一被解決的一次，但第4局再度碰上，王柏融還是從菅野手上敲出安打。

至於對王柏融投出保送的藤浪晉太郎則對於王柏融表現感到驚訝，「明明不知道球種是什麼，第一次看到日本武士的球就能掌握。」，面對這名強打，藤浪表示主要配球策略也是以內角為主，不過壞球比例太高，把他送上壘，這是自己需要反省的部分。

菅野智之。（資料照，特派記者林正堃攝）

則本昂大。（資料照，特派記者林正堃攝）