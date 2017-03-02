HSBC女子錦標賽》魏聖美第一回合暫領先 台將龔怡萍繳74桿

魏聖美。（歐新社）

魏聖美。（歐新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕LPGA巡迴賽轉戰新加坡，HSBC女子錦標賽今天打完第1回合，美國好手魏聖美繳出8個博蒂、2個柏忌的66桿，暫以1桿之差領先。

LPGA巡迴賽春季亞太3連戰進入最後1場，總獎金150萬美元（約台幣4648萬元）的HSBC女子錦標賽，今天在新加坡聖淘沙俱樂部開賽，今年比賽改在整建完成的Tanjong球道舉行，有別於過去幾年使用的Serapong球道，對各國選手都是新的體驗。

魏聖美今天鐵桿發揮得不錯，打上17個果嶺，她的推桿站姿也做過修正，身體不再彎得那麼低，第1回合只花了29次推桿。

她說：「上週我待在家裡，利用美巡賽到佛羅里達州比賽的機會，特別請我的教練李德貝特幫忙，修正了推桿。」目前看來這次修正有些正面效果。

包括南韓朴仁妃、泰國艾莉雅在內的5名好手，今天同以67桿並列第2，只落後1桿。路易絲、克蕾茉、南韓朴城炫等5人則以68桿並列第7。

這是朴城炫今年第1次投入LPGA賽事，今天前9洞她打得虎虎生風，豪取5個博蒂，一度直逼領先位置。但後9洞表現走樣，吞了3個柏忌、只進帳2隻小鳥。

唯一參賽的台灣好手龔怡萍，今天只賺到3個博蒂，挨了5個柏忌，74桿完賽，目前並列50名。

龔怡萍。（資料照，記者林正堃攝）