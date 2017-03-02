日本LPGA巡迴賽》大金蘭花盃首日 姚宣榆蔡佩穎並列第七 大城咲希暫領先

蔡佩穎。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕日本LPGA巡迴賽2017年球季開幕戰，今天在沖繩縣琉球俱樂部展開第30屆大金蘭花盃女子高球賽，台灣女將蔡佩穎和姚宣榆首回合打出73桿，暫時並列第7。

日本LPGA開幕戰在3月第1週登場，第1回合就遇上強風，最強陣風接近每秒11公尺，越晚出發的選手打得越辛苦。

第1回合只有4人打出紅字，以贊助商名額參賽的日本選手大城咲希打4個博蒂、1個柏忌的69桿，暫以兩桿之差領先。柏原明日架、服部真夕和大山志保同以71桿並列第2，她們4人都是一早前幾組出發的選手。

台灣女將姚宣榆打下1個博蒂、2個柏忌，蔡佩穎抓了3隻小鳥、4個柏忌，雖然是高於標準桿1桿，仍能並列第7名。

同場出賽的劉依貞今天花了76桿，暫時並列40名。倒數第3組的盧曉晴，則在強風中打出81桿，她打完前13洞只高於標準桿3桿，沒想到第14洞起，打了兩個雙柏忌和兩個柏忌，4個洞多花6桿。

上1次盧曉晴在日本LPGA賽事出現81桿已是7年前的事，當時她在日本LPGA錦標賽第2回合花了81桿，同年的開幕戰她也在大金蘭花盃第2回合打過81桿。

尋求日本LPGA賞金后三連霸的南韓李寶美，以平盤72桿完賽，暫時並列第5。日本名將宮里藍則打出74桿，並列13名。宮里藍相隔6年之後，再次參加故鄉的賽事，10多年來在外征戰的成果，也即將在下週一開幕的「東村文化運動紀念館」展出，她希望能帶給在地青少年一些啟發。

姚宣榆。（資料照，記者林正堃攝）