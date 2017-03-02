加強交流！中華與菲律賓奧會簽署雙邊合作協議儀式

中華奧會主席林鴻道（右）與菲律賓奧會主席柯胡昂科代表雙方簽訂合作協議。（中華奧會提供）

〔記者趙新天／台北報導〕中華奧林匹克委員會與菲律賓奧林匹克委員會，今天簽署雙邊合作協議，未來將加強兩國體育交流。

今天的簽約儀式，由中華奧會主席林鴻道與菲律賓奧會主席荷西‧柯胡昂科（Mr. Jose Cojuangco Jr.）代表雙方簽字。此次簽訂的合作協議，雙方將加強兩國的國家隊與青年隊交流互訪與共同訓練、官員與職員交流、教練訓練交流與合作、醫學科學與運動禁藥交流、資訊交換、市場資訊交流、奧林匹克學院交流合作等項目。

菲律賓奧會主席柯胡昂科這次率領秘書長宏提維羅斯，再次訪台，是台菲兩國奧會長期以來友好關係的延續。雙方最早於1999年締結合作關係，今年再度邀請菲律賓奧會來訪續約，意義非凡。

中華奧會自1979年起，已分別與五大洲共30個國家奧會，簽署體育交流協議。