MLB》多明尼加拚衛冕 馬查多為母親而戰
2017/03/02 20:59
馬查多。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕出生於美國佛羅里達州的金鶯三壘手馬查多（Manny Machado），今年選擇代表多明尼加出戰經典賽，不只是為了祖國，更是為了母親。
馬查多今年僅24歲，卻有5年大聯盟經歷，其中入選3次明星賽，2次金手套獎，去年打擊率2成94包括37轟和96分打點，對於尋求衛冕的多明尼加是一大戰力。
「能代表祖國出賽，永遠是我家族所期待的。」馬查多表示，「對於母親和已故的祖父，總想看到我穿上多明尼加戰袍，因為那是我的祖籍所在，這次不為別的原因，只為我的母親而戰。」
金鶯陣中還有瓊斯（Adam Jones）代表美國出戰，史構普（Jonathan Schoop）則代表荷蘭，對此馬查多表示：「所有人都想為國家而戰，這感覺相當有趣，我也準備好要擊敗史構普了。」
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