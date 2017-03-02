中職》具美日韓職經驗 獅隊洋投福瑞多今報到
2017/03/02 19:30
福瑞多。（統一獅球團提供）
〔記者郭羿婕／綜合報導〕獅隊今年採用3名洋投，2先發、1後援，目前定位在先發的福瑞多（Alfredo Figaro）今天抵台，明天將正式投入春訓。
32歲右投福瑞多擁有4年大聯盟資歷，也效力過日職歐力士、韓職三星獅，兼具美、日、韓職經驗，他和續披獅袍的去年中職三振王布魯斯，都是先發輪值人選。
福瑞多表示，很開心有機會來台，除要趕快熟悉中職環境外，最重要還是希望能幫助球隊拿下好成績，期待能盡快在場上與台灣好手們對決。
在布魯斯、福瑞多相繼報到後，設定為救援角色的狄馬克，目前還在經典賽義大利代表隊陣中，預計3月中旬後報到。
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