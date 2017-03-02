NBA》騎士戰力激升？詹皇：不一定比去年強

詹姆斯。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕今年挑戰連霸的騎士，近期積極補強，先是找來柯佛（Kyle Korver），後來又陸續補進D.威廉斯（Deron Williams）、波格特（Andrew Bogut），即便戰力提升，外界也看好他們再度問鼎冠軍，但陣中老大詹姆斯（LeBron James）的態度卻有所保留，他認為今年的騎士不一定會比16年時強。

「2016年的那支球隊拿下冠軍，我想只有時間能說明一切。」詹姆斯在今天與塞爾提克賽前受訪時，談到最近球隊狀況，他表示本季多少受到傷病影響，沒辦法全員到齊，因此不能斷言目前的騎士是否真的更優於去年。

騎士確定要網羅波格特，而他前兩年都剛好效力於勇士，也讓「勇騎之爭」的話題又再度被提起，「你們都太著迷於騎士與勇士在冠軍賽對決這件事情上了，這對聯盟其他隊伍來說不太公平，如果我們夠幸運，能夠從東部脫穎而出，他們也剛好打進冠軍賽，當然就會發生，至於會如何，我們就等著看吧！」

波格特的加入，也讓詹姆斯相當期待，「他很喜歡競爭，他會為他的球隊做任何事情，只要能夠拿下勝利，我很尊敬他這點。」

不過今天騎士以99：103不敵塞爾提克，兩隊之間的勝差僅3場。

波格特。（資料照，美聯社）