NBA》當勇士球員2小時 卡德隆賺進1279萬？
2017/03/02 20:39
卡德隆。（資料照，歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士原本預計要網羅湖人老後衛卡德隆（Jose Calderon），雖然後來改變主意，但球團為了履行先前的口頭承諾，仍與卡德隆簽約，並在2小時後解約，即便如此，卡德隆仍能拿到41.5萬美元（約新台幣1279萬）的薪水。
勇士原本是想再找一名替補控衛，因此看上卡德隆，當時也給了口頭承諾表示，若他與湖人合約買斷，隨即和他簽約。不過人算不如天算，杜蘭特在與巫師一戰中受傷，讓勇士被迫改變主意，轉而追求能頂替杜蘭特位置的前鋒巴恩斯（Matt Barnes）。
外媒報導指出，為了履行當時的承諾，勇士仍與卡德隆簽約，並在1小時又59分後，再將他裁掉，即便如此，卡德隆依舊能拿到41.5萬美元的薪水，時薪等於是20萬美元（約新台幣616萬）。
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