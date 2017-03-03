勇士戰力告急 雷霆拚5連勝 今日賽事預告與轉播
2017/03/03 07:15
勇士前鋒杜蘭特日前不慎遭隊友壓傷左膝蓋，經磁核磁共振檢查，確定將缺席4週，對於勇士的整體戰力「大傷」，而射手柯瑞近況不佳，盼能及早找回身手，守住勇士龍頭寶座。
大三元製造機魏斯布魯克，本季截至目前平均得31.2分、10.6籃板、10.3助攻，有機會挑戰睽違55年的平均大三元數據，今天率領4連勝的雷霆出戰拓荒者，他的表現會如何？
安麗盃尋求第四座冠軍的「大眼妹」周婕妤，首戰開出紅盤以7:5力退波蘭的茲倫絲卡，今日將在18:40對上潘曉婷，而她的徒弟陳佳樺，同時也是今年參賽者中最年輕的一位，元老級球星柳信美則是期待她的表現，就連對手金佳映也表示羨慕，對此陳佳樺謹記周婕妤的叮嚀：「盡力去打，每一顆球想好再出桿。」
NBA
09:00 勇士 vs. 公牛（緯來體育）
11:30 雷霆 vs. 拓荒者（FOX體育）
MLB春訓
07:30 金鶯 vs. 洋基（FOX體育）
統一獅自辦熱身賽
18:00 統一 vs. 樂天巨人（FOX體育2台）
安麗盃
12:00起（緯來體育）
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