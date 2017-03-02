MLB》回憶在馬林魚的第一年 陳偉殷：太糟糕了
2017/03/02 21:53
陳偉殷。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕陳偉殷日前接受邁阿密當地媒體專訪，回憶轉戰馬林魚的第一年，他表示「太糟糕了」。
陳偉殷去年與馬林魚簽下一紙5年8000萬美元的合約，並擠下當時的王牌費南德茲（Jose Fernandez），扛起開幕戰先發，不過他卻在該場比賽中，遭對手強襲球擊中左手肘，他沒有馬上退場，而是忍住疼痛完成工作，但也因此影響他後來的表現。
陳偉殷後來也因為左手肘傷勢缺陣達2個月，整季僅出賽18場，寫下5勝5敗、防禦率4.96的成績。如今從傷病問題走出來，陳偉殷表示，希望今年可以好好表現，來回饋球團對他的投資，「去年發生太多事情了，但我想我還是需要向前走，接下來我該把重心放在今年，而不是去想去年發生的事情。」
回憶起上一季的狀況，陳偉殷開始明白，若隱瞞傷勢繼續投球，並不會給球隊帶來幫助，總教練馬丁利（Don Mattingly）也談到陳偉殷會突然崩盤的狀況，對此陳偉殷解釋，「去年球季，有時候投到後來會覺得自己的手指跟手臂沒力，我想這也是為什麼會一局突然崩盤。」
不過馬丁利很看好接下來陳偉殷的表現，他認為陳偉殷已經能適應新的球隊、新的聯盟，也認為他去年表現其實不算差。
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