NBA球星訪台吃什麼？台北W飯店健康特餐曝光！
2017/03/02 21:51
NBA球星訪台吃什麼？台北W飯店健康特餐曝光！（記者梁偉銘攝）
〔記者梁偉銘／台北報導〕全球頂尖職業球星訪台期間吃什麼？台北W飯店名廚報你知，結合營養與美味的「NBA最愛健康特餐」首度曝光！其中「低溫烹調雞胸肉」搭配「青蔬鮭魚」，正是頗受「哈佛小子」林書豪、「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant））、「大三元製造機」魏斯布魯克（Russell Westbrook）等名將青睞的人氣佳餚。
美式足球及田徑選手出身的台北W飯店行政主廚馬喬許（Joshua Marshall），很清楚專業運動員的飲食需求。他解釋，「低溫烹調雞胸肉」是一道和風洋膳的養生料理，精髓在於松露醬加入柴魚高湯，低溫慢煮鎖住肉汁精華，佐以綠蘆筍、香烤野米及燉杏包菇，希望體現懷石料理的精神，透過精巧烹飪手法釋放出食材的新鮮原味。
至於「青蔬鮭魚」則以水煮鮭魚搭配綠色花椰菜、番茄及胡蘿蔔，再用新鮮萊姆及少許鹽巴提味，並以甜菜根泥增添色彩，口感清爽又富含蛋白質及能量，不但征服了NBA球星的胃口，也是「W之星」台灣網壇新秀李亞軒補充能量的必備餐點。
NBA球星訪台吃什麼？台北W飯店健康特餐曝光！（記者梁偉銘攝）
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