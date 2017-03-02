經典賽熱身賽》韓國隊不敵二軍 以色列表現佳搶勝
2017/03/02 22:38
韓國隊。（資料照，記者王藝菘攝）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽A組公辦熱身賽今天開打，下午由以色列出戰韓職警察廳，在凱利（Ty Kelly）單場3安3打點的帶領下，以色列以5：2獲勝。
以色列今天由馬其斯先發，主投2局沒被敲安打，最快球速約140公里，速球大多落在137至139之間，雖然球速不快，但控球能力精準，仍能有效壓制打者。
以色列打線今天有所發揮，前2局都有分數進帳，第3局凱利敲出陽春彈，助以色列奠定勝基，終場以色列以3分差收下勝利。
晚間韓國隊與韓職二軍尚武隊進行熱身賽，由李帶溵先發，但狀況不理想，投了1.2局被敲6安打，失4分，加上打線又沒發揮，終場以1：4輸球。
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