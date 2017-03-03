NBA》打勇利器 柏格特正式加盟騎士

柏格特。（取自騎士官網）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲中鋒柏格特（Andrew Bogut）今天與騎士正式簽約，加盟後將披上「6」號球衣。柏格特有機會在下週二對上熱火的比賽中時出賽。

柏格特曾在2015年幫助勇士奪冠，去年透過交易來到小牛，日前又被交易至七六人，合約隨即被買斷，柏格特最後決定加盟騎士。他本季在小牛每場平均出賽22.4分鐘，場均繳出3分、8.3籃板、1.9助攻。

前小牛球員D.威廉斯（Deron Williams）和柏格特雙雙加盟騎士，詹姆斯（LeBron James）表示，球隊非常需要他們，他們的到來將增添板凳的深度。

柏格特的加入讓詹姆斯相當期待，「他很喜歡競爭，他會盡一切幫助球隊取勝，我很尊敬他這點。」詹姆斯也說，球隊日後如果對上勇士，他也許能夠提供一些有力的資訊。