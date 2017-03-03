西甲》托雷斯頭部重摔 隊友即刻救援保命（影音）
2017/03/03 09:20
〔體育中心／綜合報導〕馬德里競技明星前鋒托雷斯（Fernando Torres）在台灣時間今天凌晨進行的西甲聯賽中重摔落地，他與拉科魯尼亞的後衛碰撞後當場昏厥、失去意識，所幸隊長加比（Gabi）與後衛佛薩里科（Sime Vrsaljko）搶在隊醫進場前，對托雷斯採取搶救，托雷斯被送到醫院後也脫離危險，還能自行上網發表動態。
第85分鐘，托雷斯在前場與貝甘提尼歐（Álex Bergantiños）爭搶球權，在空中被衝撞後失去重心，頭部先重摔在地上。加比和佛薩里科見狀立刻對他實行簡單搶救措施，避免出現窒息情況，隨後隊醫將他抬出場送上救護車。
賽後，拉科魯尼亞隊醫對加比與佛薩里科的搶救讚譽有加：「他們兩人動作很快，及時搶救避免托雷斯發生窒息情況，挽救他的生命。」
目前托雷斯在醫院情況穩定，他也透過網路感謝外界關心：「感謝大家對我的關心與祝福，我現在情況沒有大礙，這不過是一次恐怖經歷而已，我希望自己能早日重返球場。」
托雷斯被送上救護車。（路透社）
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