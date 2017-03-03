NBA》尼克強打三角戰術 羅斯：盡力不搞砸

羅斯（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克本季補強羅斯（Derrick Rose）、諾亞（Joakim Noah）等人，但表現卻不如預期。因此，尼克近期決定重新將「三角戰術」放進主要的進攻體系，並根據球員的適應狀況來做評估。對此，羅斯表示自己別無選擇，但會試著不去搞砸一切。

羅斯對於三角戰術一向興趣缺缺，但現在球隊已經決心要制行，羅斯只能照辦。「難道我還有選擇嗎？我只想贏得比賽，獲勝對運動員來說很重要。」

羅斯也表示會努力去適應三角戰術，「我現在還沒找到進攻的感覺，但我還是會做好本分，盡力不搞砸比賽。我也會去鑽研影片並學習。無論身處在哪種情況中，偉大的球員會找出方法適應，我相信我是很棒的球員。」