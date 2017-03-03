NBA》谷底翻身 費雷爾獲2月份最佳新秀

費雷爾（右）獲2月份西部最佳新秀。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕23歲菜鳥控衛費雷爾（Yogi Ferrell）表現漸入佳境，在2月初打出代表作，因此獲得小牛賞賜，從10天短約晉升至2年合約，而他最近也榮獲2月份最佳新秀。

費雷爾在去年選秀會中落榜，之後與籃網簽約，但才出賽10場就遭下放至發展聯盟。1月底與小牛簽下10天短約，不過優異表現獲得球隊賞賜，直接與他簽下2年合約。

「我從沒懷疑過自己，我也不會質疑我的能力。」費雷爾場均可助攻5.1次，在小牛中排名第一，他也是NBA歷史中在選秀落榜卻獲得最佳新秀的第一人。

費雷爾在小牛的前9場比賽中，就有7場得分達到十位數，其中對上拓荒者一役，費雷爾更是飆進9顆三分彈，狂轟32分，本季場均可得12.2分、5.1助攻、3.2籃板。