NBA》克利夫蘭只是路過？ 威廉斯想重返猶他

〔體育中心／綜合報導〕曾擁有明星身手的威廉斯（Deron Williams）本週剛加盟衛冕軍騎士，但據《ESPN》報導，騎士並不是威廉斯生涯最後一支球隊，他未來很可能回到猶他，與爵士再續前緣。

威廉斯與騎士的合約只到季末，如果這段時間磨合不順利，威廉斯很可能在7月選擇加盟爵士。爵士與希爾（George Hill）的續約談判並不順利，因此威廉斯可能會成為爵士的備案。

據威廉斯身邊友人透露，他對於在爵士結束生涯相當感興趣，而且他在猶他州依然留有一棟房子。雖然當初離隊時跟傳奇總教練史隆（Jerry Sloan）不和，但威廉斯還是喜歡猶他，並希望能以爵士球員身份退休。

威廉斯。（資料照，法新社）