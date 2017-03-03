經典賽直擊》郭總擔憂投手戰力 南韓仍忌憚台灣隊實力
2017/03/03 08:39
經典賽南韓總教練金寅植。（資料照，特派記者羅志朋攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕日前經典賽台灣隊總教練郭泰源表示，最擔心投手戰力，即使如此，同組強敵南韓依舊十分忌憚台灣隊的實力。
南韓情蒐總監金始真，日前接受韓媒採訪時表示，即使外界評估台灣隊戰力相對薄弱，但實力仍不容忽視，千萬不能掉以輕心，特別是兩名旅日投手郭俊麟和陳冠宇，只要其中1人對南韓先發，都可能讓南韓陷入苦戰。
3月20日金始真將滿59歲，韓職生涯累積124勝，兩度單季拿下20勝以上，拿過2次韓職勝投王和1次三振王，曾任耐克森英雄（前身為現代獨角獸）和樂天巨人總教練，現任南韓國家代表隊情蒐總監。
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