NBA》喬丹、布萊恩都做不到 詹皇締空前紀錄
2017/03/03 09:04
詹姆斯。（資料照，美聯社）
〔記者張浩群／綜合報導〕NBA公佈最新單月最佳球員，由近況火燙的騎士「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和雷霆大三元製造機魏斯布魯克（Russell Westbrook）分別稱霸東、西部獲得二月MVP殊榮。
詹姆斯2月帶領騎士打出9勝1負的戰績，場均繳出25.9分、10.6助攻、7.2籃板，投籃命中率更優於其他月份，高達63％，三分球命中則有56％。而詹皇上個月有8場得分飆破20分，6場助攻破10次，這是他生涯累積第34次獲選單月最佳球員，高居聯盟史上第一位，這是相當誇張數據，「籃球大帝」喬丹（16次）和湖人傳奇退役球星「黑曼巴」布萊恩（17次）合計都沒有比他來得多。
魏斯布魯克幫助雷霆取得7勝4敗的成績，場均繳出33.4分、11籃板、10助攻的驚人大三元數據，幫助雷霆拿下7勝4敗戰績，他單月在2月完成6次大三元，本季已累積30次，他2月25日面對湖人，貢獻17分、17助攻、18籃板，成為NBA近40年來第3位完成3項都至少17以上的大三元球員。
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