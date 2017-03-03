NBA》巴恩斯重返勇士 盼助球隊奪冠軍

巴恩斯（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士主將杜蘭特（Kevin Durant）前天比賽中受傷，預計得缺陣數周，因此勇士決定簽下日前遭國王釋出的巴恩斯（Matt Barnes），來暫時頂替杜蘭特的位置。

在今日的比賽開始前，勇士在官方推特放上巴恩斯向球迷打招呼的影片，巴恩斯表示很榮幸能重新回來，並期望能幫助勇士贏得總冠軍。

其實巴恩斯在2006年時就曾效力勇士，而他待在勇士的兩年，場均可得8.3分、4.5籃板。當年勇士打進季後賽，並在第一輪打敗排名第一的小牛，巴恩斯也是當時的一大功臣。

巴恩斯還表示，勇士球場是母親過世前最後一次看他打球的地方，因此勇士對他而言意義重大。「我在金州留下很多特別的回憶，所以能回來這裡真的很棒。」